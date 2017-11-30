UEFA'dan Vodafone Park'a Süper Kupa ziyareti
TFF'nin ev sahipliğinde yapılacak 2019 UEFA Süper Kupa için UEFA heyeti, Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'a ilk resmi ziyaretini düzenledi.
İncelemeler boyunca stadyum altyapısı ve teknik alanları değerlendirilirken, 2019 UEFA Süper Kupa için gelecek taraftarların Türkiye ve Vodafone Park'a ulaşımları sürecinde alınacak tedbirler de konuşuldu.
2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek ve 14 Ağustos 2019 tarihinde Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa için UEFA temsilcilerinin ziyaretleri devam edecek.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:47
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Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 8
Yorum
KaRTaL maç sonunda FIRAT KALKANI gs.nin ezilmesini istemedi diye gazete başlıkları görür gibiyim..klasik beraberlik hakemi..haydi hayırlısı bakalım
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''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 13
Yorum
süleyman aynalara değil sahalara bakıpta konuşuyoruz bay dely siz hala ayna aleminde yaşayın
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Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 8
Yorum
1905 Aydınus temiz fenerlidir. Gsnin rakamsal üstünlüğü yakın tarihe kadar Bjkye şansının tutmasından kaynaklı.
UEFA'dan Vodafone Park'a Süper Kupa ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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