Şenol Güneş, G.Saray'a karşı kaybetmiyor

Beşiktaş ile 9 derbiyi geride bırakan Güneş, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım Güneş yönetimindeki derbilerde 11 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.



Galatasaray'a karşı 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde Galatasaray'a karşı derbilerde yenilgi yüzü görmedi.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı takımla yapılan 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde Fenerbahçe ile yaptığı 5 lig maçında ise sadece 1 kez kazandı, 2 kez mağlup oldu, 2 karşılaşmada da berabere kaldı.



İlk sezonunda 4 derbide 3 galibiyet

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki ilk derbisine 2015-2016 sezonunun 6. haftasında Fenerbahçe karşısında çıktı. Siyah-beyazlı ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede sarı-lacivertli takımı 3-2 mağlup etmeyi başardı ve uzun bir aradan sonra derbi zaferi elde etti.

Güneş yönetimindeki Beşiktaş, aynı sezon ikinci derbisinde iç sahada 15. haftada Galatasaray'a karşı mücadele etmiş ve geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Siyah-beyazlı takım Fenerbahçe karşısında 23. haftada Kadıköy'deki maçta ise 2-0'lık yenilgiden kurtulamadı ve Güneş yönetimindeki ilk derbi mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde 4. derbisinde, 32. haftada deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.



2016-2017'de 1 galibiyet, 3 beraberlik

Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda çıktığı 4 derbiden 1'ini kazanırken 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı.

Sezonun ilk derbisinde ligin 5. haftasında Vodafone Park'ta Galatasaray karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Güneş'in Beşiktaş'ı, 13. haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de yapılan maçta 0-0 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 7. derbide 22. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yendi. Beşiktaş, 30. haftada Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde galibiyeti son dakikada kaçırdı ve Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle seyircisi önünde 1-1 beraberlik aldı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon oynadığı ilk derbide 6. haftada Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.