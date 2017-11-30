 Orkan'ın talipleri artıyor – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Orkan'ın talipleri artıyor

    Orkan'ın talipleri artıyor

    Genç yıldızın kupa maçındaki performansının ardından Alanya ve Göztepe, Orkan’ı kiralık olarak almak istedi

    BEŞİKTAŞ'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 mağlup ettiği karşılaşmada Orkan Çınar, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Siyah beyazlı forma ile ilk resmi karşılaşmasına çıkan genç oyuncuyu devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak için daha önceden Süper Lig'den takımların ilgisinin olduğu belirtildi. Manisaspor maçının ardından Orkan Çınar'a olan taleplerin arttığı, Alanyaspor ve Göztepe gibi birçok kulübün siyah- beyazlı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için teklifte bulunduğu öğrenildi. Ancak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Orkan Çınar'ın gönderilmesini istemediği ifade edildi.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:13
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