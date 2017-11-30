 Gizli gol silahı Pepe – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Gizli gol silahı Pepe

    Gizli gol silahı Pepe

    G.Saray derbisinde rakibini ‘havadan’ yıkmayı hedefleyen Şenol Güneş Portekizli Pepe’yi duran top ve kornerlerde gizli forvet olarak düşünüyor

    BEŞİKTAŞ'ta gözler hafta sonundaki G.Saray derbisine çevrildi. Ezeli rakibini havadan yıkmayı planlayan teknik direktör Şenol Güneş'in, cumartesi günü oynanacak mücadelede Portekizli yıldız Pepe'yi 'gizli forvet' olarak kullanacağı öğrenildi. Kendi takımı ile beraber G.Saray'ın da istatistiklerini inceleyen siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü, defansta havadan geçit vermeyen Pepe'ye güveniyor. Rakiplerinin hava toplarında zayıf olması da Güneş'i iştahlandırıyor. Güneş derbide Pepe'yi sürpriz golcü olarak düşünüyor. Tecrübeli teknik adam özellikle duran toplan ve kornerlerde Portekizlinin ileri çıkarak gol aramasını istiyor.

    BEŞİKTAŞ'ın 2017-18 sezonundaki ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderen isim olan Pepe, forma giydiği 17 resmi maçta da 90 dakika sahada kalmayı başardı.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:58
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