Gizli gol silahı Pepe
G.Saray derbisinde rakibini ‘havadan’ yıkmayı hedefleyen Şenol Güneş Portekizli Pepe’yi duran top ve kornerlerde gizli forvet olarak düşünüyor
BEŞİKTAŞ'ta gözler hafta sonundaki G.Saray derbisine çevrildi. Ezeli rakibini havadan yıkmayı planlayan teknik direktör Şenol Güneş'in, cumartesi günü oynanacak mücadelede Portekizli yıldız Pepe'yi 'gizli forvet' olarak kullanacağı öğrenildi. Kendi takımı ile beraber G.Saray'ın da istatistiklerini inceleyen siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü, defansta havadan geçit vermeyen Pepe'ye güveniyor. Rakiplerinin hava toplarında zayıf olması da Güneş'i iştahlandırıyor. Güneş derbide Pepe'yi sürpriz golcü olarak düşünüyor. Tecrübeli teknik adam özellikle duran toplan ve kornerlerde Portekizlinin ileri çıkarak gol aramasını istiyor.
BEŞİKTAŞ'ın 2017-18 sezonundaki ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderen isim olan Pepe, forma giydiği 17 resmi maçta da 90 dakika sahada kalmayı başardı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:58
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Hava atmıyor
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı kemal bey en güzel yorumu yapmışsın. sayın trabzonlu yazarlarımız eksiklikleri zamanında göremiyormu işleri ne?
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 21
Yorum
Hayasa Adamsin Onur Adam!! 2010-2011 UNUTMA UNUTTURMA okadar!!!!!! Bize heryer TRABZON
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 4
Yorum
Kronik Hee tamam o zaman Mehmet Ekiciyse sorun yok, alıştık artık(!)
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