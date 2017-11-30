Derbide son 15 dakikaya dikkat
Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide 2 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray'ın maçlarının son 15 dakikaları gollü geçiyor.
Ligin geride kalan 13 haftalık bölümünde siyah-beyazlılar 19 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ise 29 kez gol sevinci yaşayıp, 14 kez meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.
Derbiye averajla dördüncü sırada başlayacak ev sahibi Beşiktaş, müsabakaların son 15 dakikalık bölümünde 5 gol atıp, 4 gol yedi. Vodafone Park'a lider çıkacak Galatasaray ise aynı periyotta 9 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gole engel olamadı.
EN ÇOK GOL ATANLA, EN AZ GOL YİYENİN MÜCADELESİ
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki yılın son derbisi, Süper Lig'de bu sezon en çok gol atanla, en az gol yiyen iki takımı karşı karşıya getirecek.
Derbinin ev sahibi siyah-beyazlı ekip, geride kalan 13 hafta sonunda 12 gol yerken, kalesini en iyi savunan takım olarak ön plana çıktı.
Galatasaray ise rakip filelere gönderdiği 29 golle, ligin en skorer ekibi unvanının sahibi.
BEŞİKTAŞ'IN GOL RAPORU
Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlere dağılımı şöyle:
|Dakika aralıkları
|Attığı gol
|Yediği gol
|1 - 15
|5
|0
|16 - 30
|1
|6
|31 - 45
|2
|0
|46 - 60
|3
|0
|61 - 75
|3
|2
|76 - 90
|5
|4
GALATASARAY'IN GOL RAPORU
Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı ve yediği gollerin 15'er dakikalık bölümlere dağılımı şu şekilde oluştu:
|Dakika aralıkları
|Attığı gol
|Yediği gol
|1 - 15
|2
|1
|16 - 30
|3
|3
|31 - 45
|8
|1
|46 - 60
|5
|3
|61 - 75
|2
|1
|76 - 90
|9
|5
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:42
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
tarafsız Adamın en dibisin onur..Herkes hak ettiğini er geç bulacaktır...Doğru bildiğin yolda yürü korkusuzca....
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Onur'dan sert açıklama: İlk adım ağır gelir!
Toplam 5
Yorum
KESKİNKALE Bir şehri karşısına alacak kadar terbiyesiz adam, sen kimsin be alt tarafı sünepe bir kaleci taklidi yapan ts kandırmış basiretsiz kişisin
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Volkan Demirel'e telefon atan taraftara hapis cezası!
Toplam 3
Yorum
Cenk Pişman olma delikanlı ol.yaparken delikanlıydın şemsiye girince pişman oldum abi.Türk adaletine tebrikler istendimi adalet sağlanıyormuş
Derbide son 15 dakikaya dikkat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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