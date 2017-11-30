Derbide golcülerin rekabeti yaşanacak!
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Cumartesi günü oynanacak yılın son derbisinde golcü futbolcuların performansı büyük önem taşıyacak.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada taraftarların gözü, skorer performanslarıyla dikkati çeken Cenk Tosun ve Bafetimbi Gomis'te olacak.
Süper Lig'de averajla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş'ta Cenk Tosun, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da da Gomis, takımları adına en fazla skor üreten isimler olma başarısı gösterdi.
CENK TOSUN'DAN 5 GOL
Beşiktaş'ta kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Cenk Tosun, bu sezon takımının ligde attığı 19 golün 5'ini kaydetti.
Teknik direktör Şenol Güneş'in ligde 12 maçta görev verdiği Cenk, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında birer kez ağları havalandırdı.
Siyah-beyazlı takımın mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4, TFF Süper Kupa maçında da bir kez topu ağlarla buluşturan Cenk Tosun'un bu sezon resmi maçlarda 10 golü bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN DİĞER GOLCÜLERİ
Beşiktaş'ta bu sezon ligde Cenk Tosun'dan sonra skora en fazla katkıyı Ryan Babel ve Anderson Talisca yaptı.
Babel, ligde forma giydiği 12 maçta 4 kez topu filelerle buluştururken, Talisca da görev yaptığı 13 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
Siyah-beyazlı takımın ligdeki diğer gollerini ise Dusko Tosic (2), Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo, Jeremain Lens, Atiba Hutchinson ve Pepe attı.
GOMİS, GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE
Süper Lig'in en çok gol (29) atan takımı konumunda bulunan Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olan Bafetimbi Gomis oldu.
Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Fransız futbolcu, ligdeki 13 karşılaşmada 13 gol atma başarısı gösterdi.
Gomis ligdeki Kayserispor, Kasımpaşa, Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise birer kez ağları havalandırdı.
GALATASARAY'IN DİĞER GOLCÜLERİ
Galatasaray'da Gomis'ten sonra en fazla skor üreten oyuncular Tolga Ciğerci ve Maicon Roque oldu.
Sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek Tolga, lig maçlarında 6 kez ağları havalandırırken, savunma oyuncusu Maicon da 4 kez topu filelere yolladı.
Sarı-kırmızılı takımın diğer golleri ise Sofiane Feghouli (2), Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Mariano Filho ve Yasin Öztekin'den geldi.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:30
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Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
Toplam 3
Yorum
BJK'li Jose Sosa'ya mahkum mu kaldi BJK? ilk sampiyonlukta payi çok büyük. Sosa'ya 3-4 milyon verdi giderken para kazandi.. Töre de lazimdi...
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Fener demir gibi
Toplam 2
Yorum
Sonsuzluk35 durum 6-0 olunca aci günleri hatirliyanlar hemen camur atma yarisina girmis
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 36
Yorum
Sabo Onur sen evvela Bursa maçının hesabını ver Rize düştü sen rahat ettinmi delikanlıysan o maçın vebalini nasıl ödeyeceksin yazıklar olsun san
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