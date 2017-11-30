 Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!

    Brahimi Jose Sosa yüzünden kaçtı!
    BEŞİKTAŞ'ın, Brahimi'yi 2014-15'te Sosa yüzünden elinden kaçırdığı ortaya çıktı. Beşiktaş yönetiminin o dönemdeki bir numaralı hedefi Brahimi'ydi. Fakat Gökhan Töre 4.5 milyon euro bonservisle alındığı için Beşiktaş'ın elinde 1.5 milyon euro'luk ödenek kaldı. Kartal, İspanyollara 1.5 milyon euro'luk kiralama bedeli ve daha sonra 4 milyon euro ödenmek koşuluyla 5.5 milyon euro teklif ederken, Granada ise oyuncuyu 6.5 milyon euro'ya Porto'ya sattı. O sezon Beşiktaş, 6.5 milyon euro'yu garanti edebilseydi, Brahimi'yi alacak, Jose Sosa'ya mahkum kalmayacaktı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:53
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