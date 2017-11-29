 Vodafone Park'a bir ödül daha – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    'a bir ödül daha

    Vodafone Park'a bir ödül daha

    Beşiktaş'ın yeni stadı , "yılın projesi" ödülüne layık görüldü.

    Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen "Stat tasarımı ve gelişimi ödülleri 2017" organizasyonunda birçok önemli yapıyı geride bırakan , "yılın projesi" ödülünün sahibi oldu.

    Açıklamada, geçen yıl nisan ayında hizmete giren Vodafone Park'ın atmosferi, taraftar coşkusu, ekosistemi, akıllı stat özellikleri, kullanılan teknolojiler açısından sıkça gündeme geldiği kaydedildi.

    Vodafone Park, yarışmanın finalinde Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'nun yanı sıra Kopenhag Royal Arena, Atlanta Mercedes Benz Stadı, Las Vegas T-Mobile Arena ve Minneapolis Stadı gibi önemli rakiplerini geride bıraktı.

    Beşiktaş adına ödülü, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu genel müdür yardımcısı Umut Kutlu aldı.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:45
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