 Vida gün sayıyor – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Vida gün sayıyor

    Vida gün sayıyor
    SİYAH-beyazlılar'ın ara transfer döneminde kadrosuna katacağı Domagoj Vida, Beşiktaş'a katılmak için gün sayıyor. Şimdiki takımı Dinamo Kiev'le birlikte bu sezon 18 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, sıradaki maçına Ukrayna Kupası'nda bugün Desna karşısında çıkacak. Vida, Ukrayna Premier Lig'de 3 Aralık'ta oynanacak İllich ve 10 Aralık'taki Oleksandria maçının ardından Kiev kariyerine son verecek. Hırvat Stoper 1 Ocak'tan itibaren resmen Beşiktaşlı olacak.

    KEŞKE BİZİ BIRAKMASA
    BU arada Dinamo Kiev'in teknik direktörü Aleksandr Khatskevich, Vida için "Vida çok büyük bir kayıp. Kararını değiştirirse çok sevinirim ama maalesef her şey ona bağlı. Vida hem futbolu hem de karakter olarak gençlerin örnek alması gereken biri. İdmanda nasılsa aynısını sahada oynar" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vida gün sayıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.