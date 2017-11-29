Vida gün sayıyor

SİYAH-beyazlılar'ın ara transfer döneminde kadrosuna katacağı Domagoj Vida, Beşiktaş'a katılmak için gün sayıyor. Şimdiki takımı Dinamo Kiev'le birlikte bu sezon 18 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, sıradaki maçına Ukrayna Kupası'nda bugün Desna karşısında çıkacak. Vida, Ukrayna Premier Lig'de 3 Aralık'ta oynanacak İllich ve 10 Aralık'taki Oleksandria maçının ardından Kiev kariyerine son verecek. Hırvat Stoper 1 Ocak'tan itibaren resmen Beşiktaşlı olacak.



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BU arada Dinamo Kiev'in teknik direktörü Aleksandr Khatskevich, Vida için "Vida çok büyük bir kayıp. Kararını değiştirirse çok sevinirim ama maalesef her şey ona bağlı. Vida hem futbolu hem de karakter olarak gençlerin örnek alması gereken biri. İdmanda nasılsa aynısını sahada oynar" ifadelerini kullandı.