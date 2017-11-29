Vida gün sayıyor
KEŞKE BİZİ BIRAKMASA
BU arada Dinamo Kiev'in teknik direktörü Aleksandr Khatskevich, Vida için "Vida çok büyük bir kayıp. Kararını değiştirirse çok sevinirim ama maalesef her şey ona bağlı. Vida hem futbolu hem de karakter olarak gençlerin örnek alması gereken biri. İdmanda nasılsa aynısını sahada oynar" ifadelerini kullandı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:01
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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