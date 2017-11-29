 Tribünde gol attı! – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Tribünde gol attı!

    Tribünde gol attı!
    Manisaspor karşısında kadroda yer almayan Fabri, Pepe, Quaresma ve Tosic, dünkü mücadeleyi tribünden izledi. Üç oyuncu takımlarını tribünden desteklerken, Negredo'nun attığı 5. golde ilginç bir an yaşandı. Başarılı oyuncunun kaydettiği golün ardından stat hoparlöründe İspanyol matador müziği çalarken, stadyumda bulunan ekranda ise Quaresma'nın ismi yazıldı. Tribünde bulunan oyuncu yanlışlığı fark etti ve durumu tebessümle karşıladı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:01
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