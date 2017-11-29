Q7, korkunç bir yetenek

İspanyol kaleci Quaresma için bu ifadeyi kullanırken; Pepe için, “Ronaldo ve birkaç oyuncuyu daha getirirse rüya gibi olur” dedi

BEŞİKTAŞ'ın İspanyol file bekçisi Fabricio, Ricardo Quaresma'nın takımda en sevilen isim olduğunu söyledi. Fabricio, "Quaresma korkunç bir yetenek. O takımın yıldızı, taraftarlar tarafından da en sevilen oyuncu, bize çok katkısı oluyor" dedi. Başarılı file bekçisi Pepe'nin de Cristiano Ronaldo'yu Beşiktaş'a çağırdığını belirten İspanyol kaleci, "Pepe harika bir oyuncu. Bize sadece saha içinde değil, saha dışında da çok yardımcı oluyor. Aynı zamanda iyi bir adam. Böyle takım arkadaşların olması, bizim için güzel. Beşiktaş'ın projesi oyuncuları çekiyor. Buraya gelen oyuncular, Avrupa'ya Beşiktaş'a gelmenin geriye doğru atılmış bir adım olmadığını gösteriyor. Umarım Pepe, Cristiano Ronaldo'yu ve birkaç oyuncuyu daha Beşiktaş'a getirebilir. Bu tarz oyuncularla birlikte oynamak bir rüya olur" ifadelerini kullandı.