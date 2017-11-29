Gomis - Cenk Tosun düellosu
Beşiktaş - Galatasaray derbisi bu sezon attıkları gollerle dikkat çeken Bafetimbi Gomis ve Cenk Tosun'u karşı karşıya getirecek. Zorlu mücadelede gözler attıkları gollerle takımlarını sırtlayan bu iki ismin üzerinde olacak.
CENK, AVRUPA'DA VE LİGDE SIRTLIYOR
Beşiktaş'ta ise bu sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımını sırtlayan milli futbolcu Cenk Tosun, Teknik Direktör Şenol Güneş'in gol yollarındaki en büyük silahlarından. Cenk, ligde bu sezon 12 karşılaşmada sahaya çıktı. Başarılı golcü, bu maçlarda 923 dakikada sürede aldı ve 5 gol, 1 asist ile oynadı.
GALATASARAY'DA SÜRPRİZ GOLCÜLER
İki takımda Gomis ve Cenk'in dışında da golcü isimler bulunuyor. Ligde bu sezon sarı-kırmızılılarda Tolga Ciğerci 6 gol kaydetti. Tolga, sakatlığından dolayı derbide oynayamayacak. Galatasaray'da Gomis ve Tolga'nın dışında sürpriz bir golcü daha var. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı defansı Maicon da geride kalan 13 haftada 4 gol attı.
Siyah-beyazlılarda Cenk'in dışında Babel 4 gol, 2 asist ve Talisca 3 gol, 3 asist ile oynuyor. Beşiktaş'ın forvet hattındaki bir başka ismi olan Negroda ise ligde 1 gol kaydetti.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:07
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Donk döndü
Toplam 3
Yorum
CELAL DENAYERI AHMETI SIRTINA ALIR TUR BINDIRIR SAHADA FIZIKSE FIZIK TEK EKSIGI VERILECEK OZGUVEN
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Cengiz Ünder: ''Totti bana inanıyor''
Toplam 1
Yorum
seda keske juveye veya napoliye gideydin
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Cenk Tosun transferinde flaş karar!
Toplam 1
Yorum
özgür 22 milyon euro versinler başkanınız hemen satar satmalıda bonservisi az yabancı futbolcu alabilir bjk
Gomis - Cenk Tosun düellosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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