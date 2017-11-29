 Gomis - Cenk Tosun düellosu – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    - düellosu

    Gomis - Cenk Tosun düellosu

    Beşiktaş - Galatasaray derbisi bu sezon attıkları gollerle dikkat çeken Bafetimbi ve 'u karşı karşıya getirecek. Zorlu mücadelede gözler attıkları gollerle takımlarını sırtlayan bu iki ismin üzerinde olacak.

    Süper Lig'de cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinde gözler bir yandan da golcülerin üzerinde olacak. Bu sezon takıma katılan sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi , derbide takımın en büyük kozu olacak. Gomis, ligde geride kalan 13 karşılaşmanın tamamında forma giyerek toplam 1110 dakika süre aldı. Yıldız golcü, söz konusu müsabakalarda 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

    CENK, AVRUPA'DA VE LİGDE SIRTLIYOR
    Beşiktaş'ta ise bu sezon ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımını sırtlayan milli futbolcu , Teknik Direktör Şenol Güneş'in gol yollarındaki en büyük silahlarından. Cenk, ligde bu sezon 12 karşılaşmada sahaya çıktı. Başarılı golcü, bu maçlarda 923 dakikada sürede aldı ve 5 gol, 1 asist ile oynadı.

    GALATASARAY'DA SÜRPRİZ GOLCÜLER
    İki takımda Gomis ve Cenk'in dışında da golcü isimler bulunuyor. Ligde bu sezon sarı-kırmızılılarda Tolga Ciğerci 6 gol kaydetti. Tolga, sakatlığından dolayı derbide oynayamayacak. Galatasaray'da Gomis ve Tolga'nın dışında sürpriz bir golcü daha var. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı defansı Maicon da geride kalan 13 haftada 4 gol attı.

    Siyah-beyazlılarda Cenk'in dışında Babel 4 gol, 2 asist ve Talisca 3 gol, 3 asist ile oynuyor. Beşiktaş'ın forvet hattındaki bir başka ismi olan Negroda ise ligde 1 gol kaydetti.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:07
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