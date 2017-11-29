Cenk Tosun transferinde flaş karar!

Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Cenk Tosun, sezon sonuna kadar transferle ilgilenmeme kararı aldı. Akşam'da yer alan habere göre; Menajeri Ceylan Çalışkan'la konuşan yıldız forvet, "Beşiktaş'ta mutluyum ve Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Bu sezon için bana teklifler gelirse hepsini geri çevir. Sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklandım" dedi.



KARAR BAŞKANIMIZINDIR

Bundan kısa süre önce de bir açıklama yapan Cenk, "Son karar başkanımızındır. Sezon sonunda o ne derse o olur" demişti. Beşiktaş Yönetimi, başta Cenk Tosun olmak üzere ocak ayında kimseyi satmayacak.