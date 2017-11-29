Cenk Tosun transferinde flaş karar!
Birçok dev kulübün listesinde bulunan tecrübeli forvet, menajerine sezon sonuna kadar kendisine haber vermemesini istedi!..
Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Cenk Tosun, sezon sonuna kadar transferle ilgilenmeme kararı aldı. Akşam'da yer alan habere göre; Menajeri Ceylan Çalışkan'la konuşan yıldız forvet, "Beşiktaş'ta mutluyum ve Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum. Bu sezon için bana teklifler gelirse hepsini geri çevir. Sadece Beşiktaş'ın başarısına odaklandım" dedi.
KARAR BAŞKANIMIZINDIR
Bundan kısa süre önce de bir açıklama yapan Cenk, "Son karar başkanımızındır. Sezon sonunda o ne derse o olur" demişti. Beşiktaş Yönetimi, başta Cenk Tosun olmak üzere ocak ayında kimseyi satmayacak.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:55
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Donk döndü
Toplam 3
Yorum
CELAL DENAYERI AHMETI SIRTINA ALIR TUR BINDIRIR SAHADA FIZIKSE FIZIK TEK EKSIGI VERILECEK OZGUVEN
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Cengiz Ünder: ''Totti bana inanıyor''
Toplam 1
Yorum
seda keske juveye veya napoliye gideydin
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Cenk Tosun transferinde flaş karar!
Toplam 1
Yorum
özgür 22 milyon euro versinler başkanınız hemen satar satmalıda bonservisi az yabancı futbolcu alabilir bjk
Cenk Tosun transferinde flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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