Beşiktaş'tan Tevez bombası
Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giyen Carlos Tevez'in transferi için Beşiktaş devreye girmeye hazırlanıyor.
Fazla kiloları sebebiyle bir süredir forma şansı bulamayan Arjantinli golcü Carlos Tevez, Çin'de sezonun sona ermesiyle birlikte ülkesine döndü.
Önümüzdeki günlerde Çin ekibinden yöneticilerle Tevez'in menajerinin bir araya gelerek sözleşme uzatma konusunda görüşecekleri öğrenildi.
Tevez'le Beşiktaş, Flamengo ve Meksika'dan bir ekibin ilgilendiğini yazan Arjantin basınında çıkan haberlerde Tevez'in Shanghai Shenhua ile sözleşme yenilemek istememesi durumunda Beşiktaş'ın devreye gireceği belirtildi.
Öte yandan, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Carlos Tevez'in transferi konusunda onay verdiği ve Arjantinli golcüyü takımda görmek istediği öğrenildi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:43
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Donk döndü
Toplam 3
Yorum
CELAL DENAYERI AHMETI SIRTINA ALIR TUR BINDIRIR SAHADA FIZIKSE FIZIK TEK EKSIGI VERILECEK OZGUVEN
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Cengiz Ünder: ''Totti bana inanıyor''
Toplam 1
Yorum
seda keske juveye veya napoliye gideydin
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Cenk Tosun transferinde flaş karar!
Toplam 1
Yorum
özgür 22 milyon euro versinler başkanınız hemen satar satmalıda bonservisi az yabancı futbolcu alabilir bjk
Beşiktaş'tan Tevez bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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