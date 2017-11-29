Beşiktaş'tan Tevez bombası

Fazla kiloları sebebiyle bir süredir forma şansı bulamayan Arjantinli golcü Carlos Tevez, Çin'de sezonun sona ermesiyle birlikte ülkesine döndü.

Önümüzdeki günlerde Çin ekibinden yöneticilerle Tevez'in menajerinin bir araya gelerek sözleşme uzatma konusunda görüşecekleri öğrenildi.

Tevez'le Beşiktaş, Flamengo ve Meksika'dan bir ekibin ilgilendiğini yazan Arjantin basınında çıkan haberlerde Tevez'in Shanghai Shenhua ile sözleşme yenilemek istememesi durumunda Beşiktaş'ın devreye gireceği belirtildi.

Öte yandan, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Carlos Tevez'in transferi konusunda onay verdiği ve Arjantinli golcüyü takımda görmek istediği öğrenildi.