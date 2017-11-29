 Beşiktaş'tan Tevez bombası – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'tan Tevez bombası

    Beşiktaş'tan Tevez bombası

    Çin ekibi Shanghai Shenhua'da forma giyen Carlos Tevez'in transferi için Beşiktaş devreye girmeye hazırlanıyor.

    Fazla kiloları sebebiyle bir süredir forma şansı bulamayan Arjantinli golcü Carlos Tevez, Çin'de sezonun sona ermesiyle birlikte ülkesine döndü.

    Önümüzdeki günlerde Çin ekibinden yöneticilerle Tevez'in menajerinin bir araya gelerek sözleşme uzatma konusunda görüşecekleri öğrenildi.

    Tevez'le Beşiktaş, Flamengo ve Meksika'dan bir ekibin ilgilendiğini yazan Arjantin basınında çıkan haberlerde Tevez'in Shanghai Shenhua ile sözleşme yenilemek istememesi durumunda Beşiktaş'ın devreye gireceği belirtildi.

    Öte yandan, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Carlos Tevez'in transferi konusunda onay verdiği ve Arjantinli golcüyü takımda görmek istediği öğrenildi.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:43
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'tan Tevez bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.