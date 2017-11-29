 Beşiktaş ara vermedi – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş ara vermedi

    Beşiktaş ara vermedi

    Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü 19.30'da karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışma yapıldı.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Grand Medical Manisaspor maçında forma giyen oyuncular idmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları ile antrenmana başlarken, strechhing ve istasyon koşuları yaptı. Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve pas oyun çalışan siyah-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışarak noktaladı.
    Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:05
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