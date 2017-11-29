Beşiktaş ara vermedi
Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Grand Medical Manisaspor maçında forma giyen oyuncular idmanı salonda rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları ile antrenmana başlarken, strechhing ve istasyon koşuları yaptı. Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve pas oyun çalışan siyah-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1 buçuk saat süren idmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışarak noktaladı.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:05
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Donk döndü
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Yorum
CELAL DENAYERI AHMETI SIRTINA ALIR TUR BINDIRIR SAHADA FIZIKSE FIZIK TEK EKSIGI VERILECEK OZGUVEN
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Cengiz Ünder: ''Totti bana inanıyor''
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seda keske juveye veya napoliye gideydin
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Cenk Tosun transferinde flaş karar!
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özgür 22 milyon euro versinler başkanınız hemen satar satmalıda bonservisi az yabancı futbolcu alabilir bjk
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