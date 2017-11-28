 Vida'nın geliş tarihi belli oldu! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Vida'nın geliş tarihi belli oldu!

    Vida'nın geliş tarihi belli oldu!

    Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde kadrosuna katacağı , ’a katılmak için gün sayıyor.

    Şimdiki takımı Dinamo Kiev'le birlikte bu sezon 18 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, sıradaki maçına Ukrayna Kupası'nda yarın Desna karşısında çıkacak.

    Vida, Dinamo Kiev sırasıyla; Illich, Partizan, Oleksandria, Olimpik Donetsk, Veres ve Zorya Luhansk karşılaşmalarında forma giyecek ve sonrasında 1 Ocak'ta Kartal'a katılacak.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vida'nın geliş tarihi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.