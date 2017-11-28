Vida'nın geliş tarihi belli oldu!
Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde kadrosuna katacağı Domagoj Vida, Beşiktaş’a katılmak için gün sayıyor.
Şimdiki takımı Dinamo Kiev'le birlikte bu sezon 18 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, sıradaki maçına Ukrayna Kupası'nda yarın Desna karşısında çıkacak.
Vida, Dinamo Kiev sırasıyla; Illich, Partizan, Oleksandria, Olimpik Donetsk, Veres ve Zorya Luhansk karşılaşmalarında forma giyecek ve sonrasında 1 Ocak'ta Kartal'a katılacak.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:25
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Yeni kral Fernando!
Toplam 3
Yorum
Gercekler Atiba denilen adam artik 35 yasinda. Atiba disinda 7 - 8 futbolcuda 33 yas ve üzeri. Takim yasli ve haftada iki mac kaldiracak gücte degil.
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Futbolu bırakırım Trabzonspor’u bırakmam
Toplam 7
Yorum
özgür bence iyi kaleci değilsin topları çok sektiriyorsun dursun özbek futboldan anlamadığı için sana teklif yapabilir
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Gökhan Töre dönüyor
Toplam 3
Yorum
Nirvana 2 senedir oynamıyor . Sezon başı hazır olmalıydı .
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