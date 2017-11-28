Veli Kavlak'a kulüp aranıyor!
Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Veli Kavlak, devre arasından takımdan ayrılacak.
Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Veli Kavlak, siyah-beyazlılar'ın genç takımıyla çalışmalara başlamıştı.
Sahalara geri dönmek için gün sayan 29 yaşındaki ön liberonun, ara transfer döneminde kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Yönetimin de 29 yaşındaki futbolcu için takım arayışında olduğu kaydedildi.
Özellikle Veli ve Aras ile pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilenmesine rağmen bu oyuncular ayrılmamak konusunda diretmişti.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:57
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Galatasaray'da derbi öncesi kötü haber...
Toplam 13
Yorum
tüylere veda edin şimdi hapı yuttu kartal görünümlü serçe.Tüy falan bırakmaz yolar Aslan.
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 2
Yorum
öğretici inşaallah tudorla hem şampiyon olur hem de kupayı alırız ama dursun defolup gitse, aysal başkan olsa tudoru gönderip tucheli getirse !
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Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?
Toplam 14
Yorum
satir kimin hava kimin civa oldugunun göstergesi olacak bir mac. CL havasina girecegimizi saniyorum bu macta cünkü rakipte türk olmayacak sahada
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