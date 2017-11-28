 Veli Kavlak'a kulüp aranıyor! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    'a kulüp aranıyor!

    Veli Kavlak'a kulüp aranıyor!

    Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan , devre arasından takımdan ayrılacak.

    Omuz bölgesinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan , siyah-beyazlılar'ın genç takımıyla çalışmalara başlamıştı.

    Sahalara geri dönmek için gün sayan 29 yaşındaki ön liberonun, ara transfer döneminde kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak baktığı bildirildi. Yönetimin de 29 yaşındaki futbolcu için takım arayışında olduğu kaydedildi.

    Özellikle Veli ve Aras ile pek çok Anadolu kulübünün yakından ilgilenmesine rağmen bu oyuncular ayrılmamak konusunda diretmişti.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:57
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