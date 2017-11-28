 Son 6 sezonun en kısır dönemi – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Son 6 sezonun en kısır dönemi

    Son 6 sezonun en kısır dönemi
    Kara Kartal, teknik direktör Carlos Carvalhal döneminden sonraki son 6 sezonda en üç gol attığı ilk 13 haftayı yaşıyor. Geride kalan 13 haftada 19 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, maç başına 1,4 gol ortalaması ile son 6 sezonun en düşük gol oranına sahip oldu. Beşiktaş, Carvalhal döneminde 13. haftayı 18 golle geride bırakmıştı ve maç başına 1,3 gol oranı elde etmişti. Son 7 sezonun ilk 13 haftalık gol periyodunda bu sezon en kötü ikinci dönem oldu.

    SEZON GOL TD
    2017/18 19 (Şenol Güneş)
    2016/17 24 (Şenol Güneş)
    2015/16 30 (Şenol Güneş)
    2014/15 20 (Slaven Bilic)
    2013/14 24 (Slaven Bilic)
    2012/13 30 (Samet Aybaba)
    2011/12 18 (Carlos Carvalhal)
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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