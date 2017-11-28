Son 6 sezonun en kısır dönemi

Kara Kartal, teknik direktör Carlos Carvalhal döneminden sonraki son 6 sezonda en üç gol attığı ilk 13 haftayı yaşıyor. Geride kalan 13 haftada 19 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, maç başına 1,4 gol ortalaması ile son 6 sezonun en düşük gol oranına sahip oldu. Beşiktaş, Carvalhal döneminde 13. haftayı 18 golle geride bırakmıştı ve maç başına 1,3 gol oranı elde etmişti. Son 7 sezonun ilk 13 haftalık gol periyodunda bu sezon en kötü ikinci dönem oldu.



SEZON GOL TD

2017/18 19 (Şenol Güneş)

2016/17 24 (Şenol Güneş)

2015/16 30 (Şenol Güneş)

2014/15 20 (Slaven Bilic)

2013/14 24 (Slaven Bilic)

2012/13 30 (Samet Aybaba)

2011/12 18 (Carlos Carvalhal)