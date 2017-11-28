 İddaa’nın favorisi Beşiktaş – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    İddaa’nın favorisi Beşiktaş

    İddaa’nın favorisi Beşiktaş
    Beşiktaş, Süper Ligi'nin 14. haftasında Vodafone Park'ta G.Saray ile karşılaşacak. Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak olan dev derbinin 'İddaa' oranları belli oldu. Beşiktaş'a 1.75 oran verilirken, derbinin favorisi olarak siyah-beyazlılar gösterildi. G.Saray'ın galibiyetine 3.10 oran verilirken, beraberlik oranı da 3.20 olarak açıklandı.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
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