 Dört yıldıza uyarı – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Dört yıldıza uyarı

    Dört yıldıza uyarı
    TEKNİK direktör Şenol Güneş, Malatya karşısında ilk 11'de şans vermediği; , Negredo, Oğuzhan ile 90 dakika sahada tuttuğu Talisca'nın performansından memnun kalmadı. Tecrübeli teknik adam beklentileri karşılayamayan 4 futbolcu ile G.Saray derbisi öncesinde görüşme yaparak, daha fazla geri dönüş almak istediğini anlatacak.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 03:57
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