Derbi öncesi sıkı yönetim
Güneş, “Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Oyun disiplinine uymayan ve isteksiz olanlar kenarda oturacak” diyerek oyuncularını tatlı sert uyardı
AVRUPA YETMEZ
Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatıp; "Sizin sadece Avrupa maçlarına motive olmanız yetmez. Lige de aynı şekilde motive olmalısınız. Rakipleri küçümsememeliyiz. Yoksa seneye Şampiyonlar Ligi'nde olamayız" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu arada oyuna girdiği süre içinde hırslı gözüken Negredo'nun da daha uzun sürelerde forma giyeceği belirtildi. Güneş'in İspanyol futbolcuyu ilk 11'e de alabileceği iddia edildi. Cenk'ten de memnun olan Güneş, bu iki futbolcuya aynı anda forma vermenin planlarını yapıyor.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:30
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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