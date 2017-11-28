 Derbi öncesi sıkı yönetim – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Derbi öncesi sıkı yönetim

    Derbi öncesi sıkı yönetim

    Güneş, “Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Oyun disiplinine uymayan ve isteksiz olanlar kenarda oturacak” diyerek oyuncularını tatlı sert uyardı

    Beşiktaş'ın Süper Lig'de evinde üst üste oynadığı Akhisar ve Malatya maçlarındaki futbolun, teknik direktör 'in sabrını taşırdığı ortaya çıktı. Güneş'in, Malatyaspor maçından sonra soyunma odasında futbolculara sert uyarılarda bulunduğu ve oyuncularından Avrupa maçlarına olduğu gibi lige de motive olmalarını istediği öğrenildi. Güneş'in yardımcılarıyla da bir toplantı yaptığı ve "Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Oyun disiplinine uymayanı ve isteksiz oynayanı artık ilk 11'e almayacağız" dediği öğrenildi.

    AVRUPA YETMEZ
    Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilediklerini hatırlatıp; "Sizin sadece Avrupa maçlarına motive olmanız yetmez. Lige de aynı şekilde motive olmalısınız. Rakipleri küçümsememeliyiz. Yoksa seneye Şampiyonlar Ligi'nde olamayız" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu arada oyuna girdiği süre içinde hırslı gözüken Negredo'nun da daha uzun sürelerde forma giyeceği belirtildi. Güneş'in İspanyol futbolcuyu ilk 11'e de alabileceği iddia edildi. Cenk'ten de memnun olan Güneş, bu iki futbolcuya aynı anda forma vermenin planlarını yapıyor.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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