Cenk'e karşılık 10 milyon € +Mitrovic

Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun paylaşılamayan forvet olmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların gol makinesini uzun süredir takip eden İngiltere'nin köklü kulüpleri, tekliflerini de detaylandırmaya başladı. Crystale Palace daha önce 12 milyon euro önerirken, bu kez de Newcastle kulübünün teklifi ortaya çıktı. Newcastle'ın Cenk için Beşiktaş'a 10 milyon euro para ile birlikte 23 yaşındaki Sırp santrfor Aleksandar Mitroviç'i teklif ettiği öğrenildi. Ancak teknik direktör Güneş'in ise bu futbolcunun, Cenk'ten doğacak boşluğu dolduramayacağını belirterek bu teklifinden memnun olmadığını yönetime ilettiği ifade edildi.



DAHA İYİ GELMEDEN GİDEMEZ

Tecrübeli teknik adamın yönetime, "Cenk'i ancak büyük paralar verilirse, kulübün menfaati için gözden çıkarabilirim. Aksi takdirde olmaz. Ayrıca gitmesi halinde en az onun ayarında bir golcü isterim. Ancak bu şartlarda gitmesine onay verebilirim" dediği bildirildi. Beşiktaş yönetimi, Cenk'i 20 milyon euro'dan aşağı bir rakama vermek istemezken; başta alt yapı sorumlusu Gökhan Keskin olmak üzere çeşitli ülkelere temsilcilerin gönderildiği ve santrfor arayışlarına girişildiği ileri sürüldü.









FFP, İZİN VERMEYEBİLİR

Newcastle United uzun süredir Cenk Tosun'un peşinde, Fakat İngiliz ekibinin başı aynı zamanda FFP (Finansal Fair Play) ile dertte. Kulübün sahibi uzun süredir takımı satmak istiyor, fakat satış işlemini yönlendiren Amanda Staveley ve PCP Capital Partners grubu ilerleme kaydedemiyor. Nedeni ise; kulübü alacak kişi veya kurumun, Newcastle'ın FFP ile yaşadığı sıkıntı nedeniyle transfere para harcayamayacak olması. Bu nedenle Beşiktaş yönetiminin de İngiliz ekibinden gelen bu teklifi değerlendirmede tuttuğu ve Ada ekibinin yetkililerine net bir yanıt vermedikleri belirtildi.



Mini yorum: Kumar olur! (Barış DİNÇARSLAN)

Newcastle'ın aceleyle elden çıkarmaya çalıştığı Aleksandar Mitroviç'i 10 milyon euro'ya saymak ne derece doğru? Üstelik katkısı soru işareti olan Negredo'nun yanına, yine bir bilinmez daha eklenecek. Sırp futbolcu, Anderlecht performansıyla Beşiktaş'ta rahat oynardı fakat Newcastle'daki son 2 senesi kayıp. Üzerine 10 milyon euro verilse de siyah-beyazlıların direkt oynaması bile şüpheli, uzun zamandır 90 dakika mücadele etmemiş bir isimle; kariyer zirvesi yapmış Cenk'in takaslaması mantıklı görünmüyor.