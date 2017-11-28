Cenk'e Bundesliga devi talip oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan namağlup bir üst tura yükselen Beşiktaş'ın parlayan yıldız Cenk Tosun'a bir talip de Almanya'dan çıktı.
İngiliz Newcastle United, Crystal Palace ve Everton'un yanı sıra İspanyol ve İtalyan ekiplerinin de Beşiktaşlı golcüyü istedikleri bilgisi vardı. Son iddia ise Alman basınından geldi.
EN BÜYÜK RAKİP NEWCASTLE!
Alman basını, Cenk'e Dortmund'un talip olduğunu bildirdi. Dortmund'un en büyük rakibinin ise 20 milyon pound teklif eden Newcastle olduğu yazıldı. Haberde İngiliz ekibinin uzun süredir Cenk'in maçlarını izlediği de hatırlatıldı. Alman basını, Cenk'in Frankfurt patentli olduğunu da vurguladı.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:58
-
Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 5
Yorum
Aslan UEFA'YI TERIM GETIRDI DIYENLERE BASIMIZDA LUCESCU OLSAYDI SAMPIYONLAR LIGINDE EN AZ 1 KEZ SAMPIYON OLURDUK GRUPLARDAN CIKAMADIK 1KERE BILE.
-
İddaa’nın favorisi Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
Şapşik Beşiktaş'a çok vermiş en fazla 1,40 bekliyordum.
-
Fenerbahçe'nin kupa serüveni başlıyor
Toplam 2
Yorum
ADANALI BEKLEYİN GELİYRUKKKKK
Cenk'e Bundesliga devi talip oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.