Beşiktaş, Talisca'nın alternatifini buldu!
Beşiktaş, Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın alternatifini buldu.
Siyah-beyazlı yönetimin 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için, Çin kulübü Jiangsu Suning ile şimdiden temas kurabileceği öne sürüldü.
Alex Teixeira'nın yıldızı Shakhtar Donetsk'te parlamış ve 2016'da Çin kulübüne 50 milyon euro'ya transfer olmuştu.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:44
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Toplam 13
Yorum
tüylere veda edin şimdi hapı yuttu kartal görünümlü serçe.Tüy falan bırakmaz yolar Aslan.
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
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Yorum
öğretici inşaallah tudorla hem şampiyon olur hem de kupayı alırız ama dursun defolup gitse, aysal başkan olsa tudoru gönderip tucheli getirse !
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Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?
Toplam 14
Yorum
satir kimin hava kimin civa oldugunun göstergesi olacak bir mac. CL havasina girecegimizi saniyorum bu macta cünkü rakipte türk olmayacak sahada
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