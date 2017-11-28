 Beşiktaş, Talisca'nın alternatifini buldu! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    , Talisca'nın alternatifini buldu!

    Beşiktaş, Talisca'nın alternatifini buldu!

    , Brezilyalı yıldızı 'nın alternatifini buldu.

    İddiaya göre; Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Talisca için yüksek bir bonservis isteyen Benfica'yı ikna edemezse rotayı 'ya kıracak.

    Siyah-beyazlı yönetimin 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için, Çin kulübü Jiangsu Suning ile şimdiden temas kurabileceği öne sürüldü.

    Alex Teixeira'nın yıldızı Shakhtar Donetsk'te parlamış ve 2016'da Çin kulübüne 50 milyon euro'ya transfer olmuştu.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:44
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