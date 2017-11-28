Atiba imzayı atıyor
Beşiktaş, tecrübeli orta saha Atiba Hutchinson'un sözleşmesini bir yıl daha uzatmak için kolları sıvadı.
Bir yandan Avrupa'da bir yandan ligde yarışa devam eden Beşiktaş, diğer yandan sözleşmesi biten futbolcular ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor. Bizzat Başkan Fikret Ormanın yürüttüğü görüşmeler sonucunda Tolgay ve Oğuzhan ile yeni sözleşme imzalanmıştı. Yönetim şimdi ise Atiba Hutchinson'un sözleşmesini uzatmak istiyor.
MENAJERİ İLE TEMASA GEÇİLDİ
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha için yönetim, menajeri ile iletişime geçti. Kanadalı yıldızın performansından memnun olan Şenol Güneş de Atiba'nın kontratının uzatılmasını istedi. Bu gelişme üzerine yönetim Atiba'nın menajeri ile şartları incelemeye başladı.
İMZA DEVRE ARASINDA
Yönetim, aynı şartlarda Atiba'nın yola devam etmesi konusunda ısrarcı. Hatta belli bir maç sayısına ulaşması halinde bir yıl daha kontratının uzatılmasına sıcak bakıyor. Kanadalı yıldızın bu konuda sorun çıkarmayacağı düşünülüyor. Hatta tecrübeli ismin sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüpte yeni görevler alması bekleniyor..
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 09:20
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