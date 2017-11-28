Aras Özbiliz'e sürpriz talip!
Beşiktaş'ta takımda forma bulamayan Aras Özbiliz hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Kazakistan basınında yer alan haberde, adı açıklanmayan bazı Kazakistan Ligi ekiplerinin 27 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığı belirtildi.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:16
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Yeni kral Fernando!
Toplam 3
Yorum
Gercekler Atiba denilen adam artik 35 yasinda. Atiba disinda 7 - 8 futbolcuda 33 yas ve üzeri. Takim yasli ve haftada iki mac kaldiracak gücte degil.
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Futbolu bırakırım Trabzonspor’u bırakmam
Toplam 7
Yorum
özgür bence iyi kaleci değilsin topları çok sektiriyorsun dursun özbek futboldan anlamadığı için sana teklif yapabilir
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Gökhan Töre dönüyor
Toplam 3
Yorum
Nirvana 2 senedir oynamıyor . Sezon başı hazır olmalıydı .
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