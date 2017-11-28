 Aras Özbiliz'e sürpriz talip! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    'e sürpriz talip!

    <a href="/index/aras-ozbiliz?id=1df74902-7f17-4193-8fef-9fbe0787f90b" class="" rel="tag">Aras Özbiliz</a>'e sürpriz talip!

    'ta takımda forma bulamayan hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

    'ın 2015-16 sezonunun devre arasında transfer ettiği hakkında sürpriz bir iddia geldi. Kazakistan Ligi ekiplerinin Aras'a teklif yapıldığı iddia edildi.

    Kazakistan basınında yer alan haberde, adı açıklanmayan bazı Kazakistan Ligi ekiplerinin 27 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığı belirtildi.
    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:16
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