Pepe'nin yıkıldığı an
Pepe ısınırken sakatlanınca büyük üzüntü yaşadı.
Pepe'nin yanına koşan Quaresma, "Bir şeyin yok. Oynarsın" dedi ama yıldız oyuncu "Mümkün değil" yanıtı verdi
Güneş, Pepe ile konuştu ve sakatlığının ciddi olduğunu öğrendikten sonra Necip'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Pepe'nin yaşadığı üzüntü objektiflere bu şekilde yansıdı
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:58
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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