 Pepe'nin yıkıldığı an – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Pepe'nin yıkıldığı an

    Pepe'nin yıkıldığı an

    Pepe ısınırken sakatlanınca büyük üzüntü yaşadı.

    Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı öncesi Pepe şoku yaşadı. Maç öncesinde ısınmaya çıkan siyah-beyazlılarda deneyimli savunmacı, adalesinden sakatlık yaşadı. Karşılaşma öncesi bu durum moralleri bozarken teknik direktör Şenol Güneş kadrodan çıkarmadan önce bir görüşme yaptı. Güneş, durumunu sorarken, büyük üzüntü yaşayan Pepe "Oynamam mümkün değil" ifadesini kullandı. Yakın arkadaşının yanına koşan Quaresma da "Bir şeyin yok. Kalk, oynarsın" diyerek moral vermeye çalıştı ama sonuç değişmedi. Pepe'nin yerine Necip Uysal ilk 11'e dahil edildi.

    Pepe'nin yanına koşan Quaresma, "Bir şeyin yok. Oynarsın" dedi ama yıldız oyuncu "Mümkün değil" yanıtı verdi

    Güneş, Pepe ile konuştu ve sakatlığının ciddi olduğunu öğrendikten sonra Necip'i ilk 11'de sahaya sürdü.

    Pepe'nin yaşadığı üzüntü objektiflere bu şekilde yansıdı
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:58
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