 Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    'ta kupa mesaisi başladı

    Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı

    Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan 'ta, gözler kupa maçına çevrildi.

    Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Grandmedical Manisaspor ile 28 Kasım Salı günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından, minyatür kale maç yaptığı ve şut çalıştığı aktarıldı.

    Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:55
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