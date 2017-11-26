Beşiktaş'ta kupa mesaisi başladı
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta, gözler kupa maçına çevrildi.
Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Grandmedical Manisaspor ile 28 Kasım Salı günü oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmalarının ardından, minyatür kale maç yaptığı ve şut çalıştığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:55
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Selçuk İnan vazgeçmiyor! ''İmha edilsin...''
Toplam 2
Yorum
No-name Selçuk aynı ihtarı Audi'ye de çektin mi :)
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Gönlüm G.Saray’da
Toplam 4
Yorum
Yaşar ersoyu Bu oyuncu için her türlü fedakarlık yapılmalı.Kalitesi belli,ihtiyaç ortada.
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''Galibiyeti biz kaçırdık''
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ bu ademde tam bir beşiktaş düşmanı adam ne zaman karşılaşsa illa bir sözü var :) adamı sanki tekme tokat kovdular kulüpten...
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