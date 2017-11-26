Beşiktaş'ta Babel sevinci!
Beşiktaş, Malatya deplasmanında 2 puan bırakmasına rağmen son haftaların formda oyuncusu Ryan Babel'in kart görmemesiyle bir nebze olsun rahatladı.
Maç öncesinde kart sınırında bulunan Ryan Babel'in karşılaşması kartsız tamamlaması teknik heyeti sevindirdi.
Hollandalı yıldız, Süper Lig'de gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:00
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Kasten es geçti
Toplam 4
Yorum
muzo Alanya sporcuların kırmız kart ve penaltı yaptığı pozisyonlardanda bahsetsene GS düşmanı çakar
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Tek hedef 3 puan
Toplam 1
Yorum
gönderilsin kaleci Onur'un oynadığı her maç riskli. ligin en mantar kalecisi. ayaklarının üzerinde duramayan, yer tutmayı bilmeyen, hatalı çıkışlar yap
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"En son ne zaman 11'de oynadım hatırlamıyorum"
Toplam 1
Yorum
Aslan MACIN EN IYILERI YASIN-SERDAR VE ALANYASPOR KALECISI
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