 Beşiktaş'ta Babel sevinci! – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'ta Babel sevinci!

    Beşiktaş'ta Babel sevinci!

    , Malatya deplasmanında 2 puan bırakmasına rağmen son haftaların formda oyuncusu 'in kart görmemesiyle bir nebze olsun rahatladı.

    Maç öncesinde kart sınırında bulunan 'in karşılaşması kartsız tamamlaması teknik heyeti sevindirdi.

    Hollandalı yıldız, Süper Lig'de gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyebilecek.

    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta Babel sevinci! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.