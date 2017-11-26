 Beşiktaş'a Pepe müjdesi – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
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    26 Kasım 2017, Pazar
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    Beşiktaş'a Pepe müjdesi

    Beşiktaş'a Pepe müjdesi

    Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Pepe'den iyi haber geldi.

    Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kasığındaki ağrılar nedeniyle forma giyemeyen Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Pepe'nin durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

    Tedavisine başlanan Portekizli yıldız, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelecek.

    Aynı mücadelede sakatlanan Necip'in sağ bacak arka adalesinde kanama tespit edildi. 26 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 1 hafta sürmesi planlanıyor.
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:29
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