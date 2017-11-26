Beşiktaş'a Pepe müjdesi
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Pepe'den iyi haber geldi.
Tedavisine başlanan Portekizli yıldız, cumartesi günü oynanacak Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelecek.
Aynı mücadelede sakatlanan Necip'in sağ bacak arka adalesinde kanama tespit edildi. 26 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 1 hafta sürmesi planlanıyor.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:29
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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