 Vodafone’dan 6.5 milyon TL – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Vodafone’dan 6.5 milyon TL

    Vodafone’dan 6.5 milyon TL
    BEŞİKTAŞ ile sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, KaraKartal Hareketi ile kulübe katkı sağlamaya devam ediyor. Şirket açıklamasına göre, 2014 yılı sonunda hayata geçirilen Vodafone KaraKartal Hareketi'nin 3'üncü yılında, Beşiktaş JK'ya isim ve forma sponsorluklarına ek olarak 6 milyon 500 bin TL katkı sağlandı.
    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:38
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