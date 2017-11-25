Madrid bizi çağırıyor
İspanyol basını bu sezon bir ‘Peri masalı yaşayan’ Kara Kartallar’ın, R. Madrid için en uygun eşleşme olacağını yazdı
Beşiktaş'ın saygı duyulacak bir takım olmasına rağmen, Manchester City, Barcelona, Chelsea, Roma gibi ihtimallerin yanında Real Madrid'in üst tura çıkabilmesi adına en ideal takım olduğuna yer verildi. Bu sezon inişli çıkışı bir grafik çizen Real Madrid'in Beşiktaş ile eşleşmesi halinde bile turun çok kolay olmadığının altının çizildiği haberde, İspanyol taraftarların da Beşiktaş ile eşleşmek istedikleri belirtildi.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:17
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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