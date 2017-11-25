Madrid bizi çağırıyor

İspanyol basını bu sezon bir ‘Peri masalı yaşayan’ Kara Kartallar’ın, R. Madrid için en uygun eşleşme olacağını yazdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Real Madrid'de de gözler üst tur eşleşmesine çevrildi.İspanyol basınında yer alan haberlerde bir "Peri masalı" yaşatan Beşiktaş'ın Real Madrid için en ideal rakip olduğu belirtildi.



Beşiktaş'ın saygı duyulacak bir takım olmasına rağmen, Manchester City, Barcelona, Chelsea, Roma gibi ihtimallerin yanında Real Madrid'in üst tura çıkabilmesi adına en ideal takım olduğuna yer verildi. Bu sezon inişli çıkışı bir grafik çizen Real Madrid'in Beşiktaş ile eşleşmesi halinde bile turun çok kolay olmadığının altının çizildiği haberde, İspanyol taraftarların da Beşiktaş ile eşleşmek istedikleri belirtildi.