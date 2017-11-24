 Yeni Malatya maçı Yıldırım’ın – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Yeni Malatya maçı Yıldırım’ın

    Yeni Malatya maçı Yıldırım’ın
    BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de yarın saat 16.30'da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Bülent Yıldırım'ın yardımcılığını Kemal Yılmaz ve İsmail Şencan yapacak. 4. hakem ise Volkan Bayarslan olacak.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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