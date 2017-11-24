Şimdi onlar korksun
Yönetici Metin Albayrak, “Artık Beşiktaş olarak çekinilecek takım haline geldik. Bu turu geçersek çeyrek final, sonrası Allah kerim” dedi
VODAFONE Park'ta oynamanın rakipler için kolay olmadığını belirten Albayrak, "Taraftarın önünde takım coşuyor. Başarıda bu da önemli faktör" diyerek taraftarların gücünün öneminin altını çizdi. Deplasmandaki Leipzig karşılaşması için "Turistik maç olacak" diyen tecrübeli yönetici, Aboubakar'ın maç sonu üçlü çektirmesi için de şu yorumu yaptı: "Müthiş bir şey. Düşünün oyuncu bir sezon oynuyor, sonra başka takım formasıyla üçlü çektiriyor, işte futbolun güzelliği."
Yönetim alarm verdi
BEŞİKTAŞ yönetimi, Leipzig maçı öncesinde alarma geçti. Avrupa'daki deplasman maçları öncesinde taraftarlarının bu duruma hassasiyet göstermesi için duyuru yapan siyah-beyazlılar, diğer taraftan ev sahibi kulübü yetkililerinden de Beşiktaş taraftarlarına bilet satılmaması yönünde talepte bulunurken; bu meseleyle ilgilenmesi için görevlendirilecek özel bir ismi de Almanya'ya göndermeyi planlıyor.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:50
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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