Şimdi onlar korksun

Yönetici Metin Albayrak, “Artık Beşiktaş olarak çekinilecek takım haline geldik. Bu turu geçersek çeyrek final, sonrası Allah kerim” dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesinin bitimine bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Beşiktaş, başarının keyfini sürüyor. Basın sözcüsü Metin Albayrak, "Üst noktalara geliyoruz ama hedefimiz daha yukarılara gitmek. Beşiktaş, Avrupa'da çok saygı duyulan bir takım haline geldi. O gelsin bu gelsin diye düşünmüyoruz. Artık Beşiktaş olarak çekinilecek takım haline geldik. Bu turu geçersek çeyrek final, sonrası Allah kerim" ifadesini kullandı.



VODAFONE Park'ta oynamanın rakipler için kolay olmadığını belirten Albayrak, "Taraftarın önünde takım coşuyor. Başarıda bu da önemli faktör" diyerek taraftarların gücünün öneminin altını çizdi. Deplasmandaki Leipzig karşılaşması için "Turistik maç olacak" diyen tecrübeli yönetici, Aboubakar'ın maç sonu üçlü çektirmesi için de şu yorumu yaptı: "Müthiş bir şey. Düşünün oyuncu bir sezon oynuyor, sonra başka takım formasıyla üçlü çektiriyor, işte futbolun güzelliği."



Yönetim alarm verdi

BEŞİKTAŞ yönetimi, Leipzig maçı öncesinde alarma geçti. Avrupa'daki deplasman maçları öncesinde taraftarlarının bu duruma hassasiyet göstermesi için duyuru yapan siyah-beyazlılar, diğer taraftan ev sahibi kulübü yetkililerinden de Beşiktaş taraftarlarına bilet satılmaması yönünde talepte bulunurken; bu meseleyle ilgilenmesi için görevlendirilecek özel bir ismi de Almanya'ya göndermeyi planlıyor.