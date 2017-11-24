 Real de çıksa fark etmez – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Real de çıksa fark etmez

    Real de çıksa fark etmez
    AHMET Ürkmezgil, bir sonraki turda güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını belirterek, "M.City gibi, B.Münih gibi çok önemli takımlar olacak. Bunun bilincinde olmak, atıp tutmamak lazım. Çok üst düzey birkaç takımın dışında diğer takımlarda güçlü ama o birkaç takımla eşleşmemiz durumunda şansımız daha yüksek olacak. Tabii ki Real Madrid gibi takımlar çıkarsa da Beşiktaş elinden gelenin en iyisini yapacaktır" dedi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:21
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