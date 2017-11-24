 Fellaini’ye sürpriz talip! – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Fellaini’ye sürpriz talip!

    Fellaini’ye sürpriz talip!
    Fransız devi PSG, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Manchester United'lı Fellaini'ye 4 yıllık anlaşma teklif etti. Beşiktaş'ın da listesinde olan 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon sözleşmesi sona eriyor ve Ocak'tan itibaren başka bir takıma imza atabilir.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:56
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