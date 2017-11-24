Başarının mimarı Güneş!
Kartal'ın iki yıldızı Pepe ve Quaresma, hocalarına övgü yağdırdı
Quaresma: Bize kim olduğumuzu hatırlatan, neler başarabileceğimizi sürekli anlatan ve gösteren bir teknik adamla çalışıyoruz. Başarımızın merkezinde onun etkisi büyük
Portekizli yıldızlar Pepe ve Quaresma bu sezon 17 resmi maçta Beşiktaş formasıyla birer gol atarken, Q7 ayrıca 4 de asist yaptı. Pepe, 1530 dakika sahada kalırken; Quaresma ise 1323 dakika şans buldu.
Beşiktaş'ın Portekizli iki yıldızı Pepe ve Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri olarak son 16'ya kalmalarındaki başarının mimarının teknik direktör Şenol Güneş olduğunu söylediler. RTP kanalına konuşan Pepe, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkan bir takımdayım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Berabere kalmak bize yeterli olacaktı ama teknik direktörümüz hiçbir zaman defans yapan bir takım olmamızı istemiyor. Bize Porto'nun komplike bir takım olduğunu beraberlik için oynarsak, canımızı yakabileceklerini anlattı" diyerek Şenol Güneş'i övdü.
HEDEFiMiZ BiTMEDi
BİR diğer Portekizli yıldız Ricardo Quaresma da hocasına övgüler yağdırdı. Pepe ile aynı kanala konuşan Q7, şu ifadeleri kullandı: "Mutluyum çünkü kulübün tarihine geçen sonuçlar aldık. Bizim başarımızın merkezinde teknik direktör etkisi olduğunu söylemem gerek. Bize kim olduğumuzu hatırlatan, neler başarabileceğimizi sürekli anlatan ve gösteren bir teknik adamla çalışıyoruz. Beşiktaş olarak bundan sonrasına maç maç bakacağız. Dürüst olmak gerekirse, gruptan çıkmak ilk hedefimizdi. Ama gruptan çıkmamız hedefimiz bitti anlamına da gelmiyor."
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:47
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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