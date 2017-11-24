Başarının mimarı Güneş!

Kartal'ın iki yıldızı Pepe ve Quaresma, hocalarına övgü yağdırdı

Pepe: Berabere kalmak yeterli olacaktı ama teknik direktörümüz Porto'nun komplike bir takım olduğunu; eğer beraberlik için oynarsak, canımızı yakabileceklerini anlattı



Quaresma: Bize kim olduğumuzu hatırlatan, neler başarabileceğimizi sürekli anlatan ve gösteren bir teknik adamla çalışıyoruz. Başarımızın merkezinde onun etkisi büyük



Portekizli yıldızlar Pepe ve Quaresma bu sezon 17 resmi maçta Beşiktaş formasıyla birer gol atarken, Q7 ayrıca 4 de asist yaptı. Pepe, 1530 dakika sahada kalırken; Quaresma ise 1323 dakika şans buldu.



Beşiktaş'ın Portekizli iki yıldızı Pepe ve Quaresma, Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri olarak son 16'ya kalmalarındaki başarının mimarının teknik direktör Şenol Güneş olduğunu söylediler. RTP kanalına konuşan Pepe, "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkan bir takımdayım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Berabere kalmak bize yeterli olacaktı ama teknik direktörümüz hiçbir zaman defans yapan bir takım olmamızı istemiyor. Bize Porto'nun komplike bir takım olduğunu beraberlik için oynarsak, canımızı yakabileceklerini anlattı" diyerek Şenol Güneş'i övdü.



HEDEFiMiZ BiTMEDi

BİR diğer Portekizli yıldız Ricardo Quaresma da hocasına övgüler yağdırdı. Pepe ile aynı kanala konuşan Q7, şu ifadeleri kullandı: "Mutluyum çünkü kulübün tarihine geçen sonuçlar aldık. Bizim başarımızın merkezinde teknik direktör etkisi olduğunu söylemem gerek. Bize kim olduğumuzu hatırlatan, neler başarabileceğimizi sürekli anlatan ve gösteren bir teknik adamla çalışıyoruz. Beşiktaş olarak bundan sonrasına maç maç bakacağız. Dürüst olmak gerekirse, gruptan çıkmak ilk hedefimizdi. Ama gruptan çıkmamız hedefimiz bitti anlamına da gelmiyor."