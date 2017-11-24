Babel, takım arkadaşlarına sordu: Kim gelsin?
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Porto maçının ardından takım arkadaşlarına bir üst turda kimle eşleşmek istediklerini sordu.
Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi gruptan çıkma başarısı gösteren Beşiktaş'ta Babel, tarihi maçın ardından kamerasından çektiği görüntüleri yayınladı.
Soyunma odasını ve ertesi gün idmanda yaşananları görüntüleyen Hollandalı futbolcu; Cenk Tosun, Atiba, Tolgay Arslan ve Quaresma'ya eşleşmek istedikleri takımları sordu.
Takım arkadaşlarının Babel'e verdiği cevaplar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İşte Beşiktaşlı futbolcuların arasında geçen diyaloglar;
Babel: Kurada PSG'yi çekelim?
Cenk Tosun: Fark etmez. Avrupa'nın en iyi takımları kaldı. Bu yüzden fark etmiyor. Herkes gelebilir.
?Babel: Bir üst turda kimi çekmek istersin?
Atiba: Bana fark etmez. Herkese karşı oynayabiliriz, herkese... Hepsini getirin.
Babel: Tolly senin cevabın ne?
Tolgay Arslan: Real Madrid'i istiyorum kanka.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:06
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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