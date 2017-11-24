 Avrupa dönüşü yenilmedi – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Avrupa dönüşü yenilmedi

    Avrupa dönüşü yenilmedi
    ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa maçları dönüşünde ligde geçen sezondan bu yana oynadığı 15 maçı da kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon Avrupa dönüşü ligde 11 karşılaşmaya çıkan siyah beyazlılar, 8 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Beşiktaş, bu sezon Avrupa maçlarının ardından 4 maça çıktı. Siyah beyazlılar, bu maçlardan 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:22
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