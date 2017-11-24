Avrupa dönüşü yenilmedi

ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Avrupa maçları dönüşünde ligde geçen sezondan bu yana oynadığı 15 maçı da kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon Avrupa dönüşü ligde 11 karşılaşmaya çıkan siyah beyazlılar, 8 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Beşiktaş, bu sezon Avrupa maçlarının ardından 4 maça çıktı. Siyah beyazlılar, bu maçlardan 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.