Amansız takip

Birçok kulüp Kara Kartal’ın gol makinesi Cenk Tosun’un peşine düşerken yönetici Ahmet Ürkmezgil, “Manchester City, milli yıldız için Vodafone Park’a geldi” itirafını yaptı

BEŞİKTAŞLI yönetici Ahmet Ürkmezgil, Radyospor'dan Özgür Sancar'a özel açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesinde yer alan Cenk Tosun'un, Porto maçında da tribünden takip edildiğini belirten Ürkmezgil, "Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi. Başka takımlar da vardı. Ancak şunu söyleyebilirim; hocamız da, Başkanımız da şu anda Cenk Tosun'u bırakmaz" dedi. Tecrübeli yönetici şöyle devam etti: "Ancak sezon sonunda şartlar uygun olursa transfer olabilir. Zaten bunları yapmak zorundayız artık. Alıp, yetiştirip, satmalıyız.



Bu döngüyü sağlamayız. Tolgay'ı, Oğuzhan'ı, Cenk'i, Babel'i kim istemez ki." AHMET Ürkmezgil, özellikle son maçta Cenk Tosun'u, Mario Gomez'e benzettiğini belirterek, "Topu alıyor, saklıyor, çalım atabiliyor. Onun dışında kanada geçip depar atabiliyor. Güçlendi de. Cenk bu sezon özellikle o güzel olan meziyetlerini çok üst düzeye taşıdı. Bu yaz çok iyi çalıştığını ve bu şekilde kendini gösterdiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Tolgay, Pepe, Atiba, Babel. Hangi birini sayayım, Allah bu takımı nazarlardan korusun" yorumunu yaptı. Ürkmezgil, Porto maçıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "O kadar muhteşemdi Beşiktaş. İkinci yarının ilk 20 dakikasını izlerken rüyada mıyım acaba dedim."