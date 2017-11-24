Amansız takip
Birçok kulüp Kara Kartal’ın gol makinesi Cenk Tosun’un peşine düşerken yönetici Ahmet Ürkmezgil, “Manchester City, milli yıldız için Vodafone Park’a geldi” itirafını yaptı
Bu döngüyü sağlamayız. Tolgay'ı, Oğuzhan'ı, Cenk'i, Babel'i kim istemez ki." AHMET Ürkmezgil, özellikle son maçta Cenk Tosun'u, Mario Gomez'e benzettiğini belirterek, "Topu alıyor, saklıyor, çalım atabiliyor. Onun dışında kanada geçip depar atabiliyor. Güçlendi de. Cenk bu sezon özellikle o güzel olan meziyetlerini çok üst düzeye taşıdı. Bu yaz çok iyi çalıştığını ve bu şekilde kendini gösterdiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Tolgay, Pepe, Atiba, Babel. Hangi birini sayayım, Allah bu takımı nazarlardan korusun" yorumunu yaptı. Ürkmezgil, Porto maçıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "O kadar muhteşemdi Beşiktaş. İkinci yarının ilk 20 dakikasını izlerken rüyada mıyım acaba dedim."
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:20
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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