Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...

Transfer döneminin yıldızlarından Tolgay Arslan'ın sözleşmesinde yer alan maddeler ortaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcunun 1 milyon 550 bin olan yıllık ücretine som zamla birlikte 2.5 milyon Euro'ya çıkarıldığı öğrenildi. Sözleşmede dikkat çeken bir diğer durum ise '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin bulunması.