 Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı... – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...

    Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...

    Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan'ın Porto maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile sözleşmemi 5 yıl uzattım. Buraa ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Transfer döneminin yıldızlarından Tolgay Arslan'ın sözleşmesinde yer alan maddeler ortaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcunun 1 milyon 550 bin olan yıllık ücretine som zamla birlikte 2.5 milyon Euro'ya çıkarıldığı öğrenildi. Sözleşmede dikkat çeken bir diğer durum ise '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin bulunması.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:04
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