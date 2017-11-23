Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Tolgay Arslan'ın Porto maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile sözleşmemi 5 yıl uzattım. Buraa ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Transfer döneminin yıldızlarından Tolgay Arslan'ın sözleşmesinde yer alan maddeler ortaya çıktı. 27 yaşındaki futbolcunun 1 milyon 550 bin olan yıllık ücretine som zamla birlikte 2.5 milyon Euro'ya çıkarıldığı öğrenildi. Sözleşmede dikkat çeken bir diğer durum ise '10 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin bulunması.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:04
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Beşiktaş dev kulüpleri geride bıraktı!
Toplam 3
Yorum
ufuk Fenerli olarak keşke Bjk yönetimi gibi bir yönetim de bizde olsa. Kavga yok, gürültü yok, sistem işliyor. Ne diyelim tebrikler.
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Gecenin sürprizi Basel'den!
Toplam 1
Yorum
seda baseli kimse yabana atmasin deyimde
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Barcelona'dan Sevilla'ya destek!
Toplam 2
Yorum
seda iste senin büyüklügün burdan geliyor barselona,senin gibi baska büyük klüp yok,sen baskasin büyüklügün hicbir klüple ölcüsemez
Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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