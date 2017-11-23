Taraftar 'çeyrek' diyor

Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk defa hem de lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş gösterdiği performansla yabancı basının da dikkatini çekerken istikrarı ve oynadığı güzel futbolla parmak ısırtıyor.

Peki, siyah beyazlıların bu performansına taraftar ne kadar güveniyor? İşte cevabı...

Dün taraftara yönelttiğimiz "Sizce Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar?" sorusuna 25 bin 500'den fazla kişi yanıt verdi.

Taraftarların yüzde 40'ı Beşiktaş'ın çeyrek finale çıkacağına inanırken % 22'lik kesim siyah beyazlıların son 16 turunda eleneceği yönünde görüş bildirdi.

Taraftarların % 21'i Beşiktaş'ın yarı finale çıkacağını, % 6'sı ise finale yükseleceğini söylerken % 11'i ise Kara Kartal'ın Devler Ligi'nde kupayı kaldırabileceğine inandığı şeklinde fikir belirtti.



