 Infantino'dan Tolgay Arslan açıklaması – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Infantino'dan açıklaması

    Infantino'dan <a href="/index/tolgay-arslan?id=256537e9-0642-4eb9-966f-db44f5a3ae67" class="" rel="tag">Tolgay Arslan</a> açıklaması

    FIFA'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi bugün İstanbul'da yapıldı.

    Infantino, Türkiye adına oynamayı bekleyen özelinde daha önce başka milli takımda oynayan oyuncuların sonra başka ülkeler adına oynak istemesi konusunda soru üzerine şunları söyledi: "Farklı milli takımlarda oynayan oyuncuların durumu değerlendiriliyor. Farklı fikirler var. Bir futbolcunun sizin ülkeniz için oynaması biraz da gurur meselesi oluyor. Bu isteği belki de korumamız lazım. Kurallarda katı davranmamız gerekiyor. İstisnai durumlar olabilir. Dünya Kupası'nda bir oyuncu herhangi milli takımda oynadı, sonra başka milli takımda oynayacak. Değerleri korumamız gerekiyor. Kalpten oynaman, gurur duyman, bunlar futbolun önemli değerlerinden. Gerçekten ait olduğunuz ülke için oynarsınız. Küresel dünyada yaşıyoruz, farklı durumlar olabiliyor."
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:48
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