Casillas'tan Beşiktaş itirafı
Porto'nun yıldız kalecisi İker Casillas, maçtan sonra Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Taraftarlarla ilgili de açıklamalarda bulunun Casillas, ''Seyirci için kelimeler yetmez. İnanılmazdı. Statta futbolcuları heyecanlandıran ve hırslandıran bir atmosfer yaratıyorlar. Taraftarın maç sonu hem Beşiktaş'ı hem de bizi alkışlaması unutulmazdı. Umarım Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşır.'' ifadelerini kullandı.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:03
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
temmuzda yok olanlar martta devam edenleri izleisn simdiye kadarki basari ve bize yasattigi heyecanlar, güzellikler bile yeter artik kim cikarsa ciksin sahada mücadele olacak marta kadarburda
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
gsli bir yari final oynayalim artik en azindan
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Taraftar 'çeyrek' diyor
Toplam 18
Yorum
GALATASARAYLI BİR GALATASARAYLI OLARAK BEŞİKTAŞ TAKIMINI YARI FİNALDE GÖRMEK İSTİYORUZ GÖNÜLDEN DESTEKLERİM
Casillas'tan Beşiktaş itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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