 Casillas'tan Beşiktaş itirafı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Casillas'tan Beşiktaş itirafı

    Casillas'tan Beşiktaş itirafı

    Porto'nun yıldız kalecisi , maçtan sonra Beşiktaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve gruptan lider çıkmayı hak ettiğini söyleyen tecrübeli kaleci , ''Bir ara Beşiktaş Kulübü benimle ilgilendi. Hatta menajerler aracılığıyla bir temas da oldu ama sonrasında somut bir adım atılamadı. Ama gerçeği söylemek gerekirse böyle taraftarı ve yıldızları olan bir takımda forma giymeyi herkes ister.'' dedi.

    Taraftarlarla ilgili de açıklamalarda bulunun Casillas, ''Seyirci için kelimeler yetmez. İnanılmazdı. Statta futbolcuları heyecanlandıran ve hırslandıran bir atmosfer yaratıyorlar. Taraftarın maç sonu hem Beşiktaş'ı hem de bizi alkışlaması unutulmazdı. Umarım Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşır.'' ifadelerini kullandı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:03
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