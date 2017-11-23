Beşiktaş golü yediğinde Cumhurbaşkanı ne dedi?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Porto'yla 1-1 berabere kalarak son maçlar öncesinde grubunu lider tamamlamayı başardı.



CENK ŞİMDİ GOLÜNÜ ATAR

Siyah-beyazlıların Portekiz'de 3-1'de yendiği Porto'yla Vodafone Park'taki rövanşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk El-Ganim, iş adamı Ethem Sancak ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la birlikte takip etti. Beşiktaş'ın daha önce oynadığı bazı maçları da stada gelerek izleyen Erdoğan, Porto'nun golünde sonra temsilcimize olan güvenini yanındakilerle paylaştı. Cumhurbaşkanı, 29. dakikada Ricardo Pereira'nın golüyle Porto'nun öne geçmesinden sonra yanındaki bakanlara dönerek "Paniğe gerek yok. Cenk şimdi golünü atar" dedi.

YILIN GOLÜ OLACAKTI

Erdağan ayrıca, Babel'in ceza sahası dışından şutunda direkten dönen topla ilgili de "Olacak şey değil. Yılın golü olacaktı" ifadelerini kullandı.