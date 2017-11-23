"Anonsu duymadım bile!"

Kara Kartal, Vodafone Park'ta Porto'yla 1-1 berabere kalmasına rağmen 6. maçlar öncesinde grubu lider olarak tamamlayı başardı ve bunu başaran ilk Türk takımı olarak tarihe geçti.

Devler Ligi'nde gösterdiği müthiş performansla takımını sırtlayan Cenk Tosun, bu kez Porto karşısında Talisca'ya yaptığı muazzam asistle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Kendi yarattığı pozisyonda Brezilyalı oyuncuya biri rakip kaleci, dört kişinin arasından yolladığı enfes pasla boş kaleye rahat bir gol attıran Cenk'e soyunma odasında teknik direktör Şenol Güneş başta olmak takım arkadaşları övgüler yağdırdı.

"ANONSU DUYMADIM BİLE!"

Porto'yu boş geçse de asisti ile 1-1'lik sonucun mimarı olan Cenk Tosun mücadeleden sonra açıklamalarda bulundu.

Cenk harika asistiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Verdiğim pasın gol olmasına çok sevindim, kendim atsam bu kadar sevinmezdim. Gol kadar değerli bir hareket yaptım ama hiçbiri bizim gurubu lider tamamlamamız kadar değerli değil. Çok mutluyuz. Herkes Beşiktaş'ı konuşuyor. Golden sonra benim adım anons edilmiş. Açıkçası ben bunu duymadım bile! Kendimizi gole o kadar konsantre etmiştik ki..."

Opta'nın verilerine göre Cenk Tosun'un Şampiyonlar Ligi'ndeki son yedi isabetli şutunun 5'i gol oldu! Milli golcü ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole katkıda bulunan futbolculardan biri.

Cenk, 4 gol 2 asistle 5 maçta 6 gole doğrudan katkı verdi! Yıldız futbolcunun önünde sadece Cristiano Ronaldo, Neymar, Edison Cavani ve Harry Kane var!