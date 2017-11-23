Aboubakar'a 'ponpon kız' benzetmesi
Aboubakar'ın maç sonu siyah beyazlı taraftara üçlü çektirmesi Portekiz'de çok ağır eleştirildi. Record, "Aboubakar'a bakın, ponpon gibi" yorumunda bulundu.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, berabere biten Beşiktaş-Porto maçının ardından siyah beyazlı taraftarın sevgi gösterisini üçlü çektirerek yanıt verdi. Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği karşılaşmada ise maçı tribünden takip eden Kamerunlu yıldız maç sonu Beşiktaş soyunma odasına inerek Babel ile eğlenceli bir video çekmişti. Bu görüntüler sonrası Portekiz basını tarafından ağır eleştire maruz kalan Aboubakar, maç sonu arkadaşlarını gördüğü için mutlu oldupunu dile getirmişti.
PONPON KIZ BENZETMESİ
Portekiz'de yayın yapan Record, 1-1'lik skor sonrası yeniden Aboubakar'ı yeniden hedef tahtasına oturttu. Yapılan haberde, "Golü kaçırdı, sonra da kutlamayı abarttı. Daha önce de soyunma odasında kutlama yapmıştı, bu maçta da ponpon kız gibiydi" yorumunda bulundu.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:23
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 10
Yorum
hade len tıriikkkk renkli dünyamın renksiz insanı sen ya tiner fazla kaçırdın yada cehalet beynini yemiş,hele sen 7,8 yeme huyundan vazgeçte sonra konuş.TİNERR
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Aboubakar'a 'ponpon kız' benzetmesi
Toplam 3
Yorum
Taraftar Yaptığı kendi kulübüne terbiyesizlik
Aboubakar'a 'ponpon kız' benzetmesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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