 Aboubakar'a 'ponpon kız' benzetmesi – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Aboubakar'a 'ponpon kız' benzetmesi

    Aboubakar'a 'ponpon kız' benzetmesi

    Aboubakar'ın maç sonu siyah beyazlı taraftara üçlü çektirmesi Portekiz'de çok ağır eleştirildi. Record, "Aboubakar'a bakın, ponpon gibi" yorumunda bulundu.

    Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydikten sonra Porto'ya geri dönen Vincent Aboubakar, berabere biten Beşiktaş-Porto maçının ardından siyah beyazlı taraftarın sevgi gösterisini üçlü çektirerek yanıt verdi. Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği karşılaşmada ise maçı tribünden takip eden Kamerunlu yıldız maç sonu Beşiktaş soyunma odasına inerek Babel ile eğlenceli bir video çekmişti. Bu görüntüler sonrası Portekiz basını tarafından ağır eleştire maruz kalan Aboubakar, maç sonu arkadaşlarını gördüğü için mutlu oldupunu dile getirmişti.

    PONPON KIZ BENZETMESİ
    Portekiz'de yayın yapan Record, 1-1'lik skor sonrası yeniden Aboubakar'ı yeniden hedef tahtasına oturttu. Yapılan haberde, "Golü kaçırdı, sonra da kutlamayı abarttı. Daha önce de soyunma odasında kutlama yapmıştı, bu maçta da ponpon kız gibiydi" yorumunda bulundu.

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:23
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