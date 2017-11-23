6 kilo et yediler!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalarak grubu ilk sırada bitirmesi takımda büyük bir sevince yol açtı. Maç sonrasında Ryan Babel ve Atiba Hutchinson aileleriyle birlikte liderlik sevincini kutladı. Önce Etiler'deki Nusr-et Steakhouse'da yemek yendi. Burada toplam 6 kilo etin tüketildiği öğrenildi. do nk da vet etti Atiba'nın yemekten sonra bir tepsi baklava yaptırıp yanında götürdüğü görüldü. Yemek sonrası futbolcular ve aileleri G.Saraylı Donk'un davetiyle Levent'teki bir mekana gidip eğlendi.