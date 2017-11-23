6 kilo et yediler!
Beşiktaş’ın gruptan ilk sırada çıkması üzerine Babel ve Atiba aileleriyle birlikte Etiler’de yemek yedi . Toplam 6 kilo etin yenmesinin ardından iki futbolcu Levent’te bir mekana giderek burada eğlendi
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:25
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Lucescu ve Arda Turan engeli
Toplam 2
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İLHAM AZERİ TÜRKİYE MİLLİ TAKIMININ 2 KATİLİ !
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Ne sihirdir ne keramet Şenol hocada marifet
Toplam 10
Yorum
hade len tıriikkkk renkli dünyamın renksiz insanı sen ya tiner fazla kaçırdın yada cehalet beynini yemiş,hele sen 7,8 yeme huyundan vazgeçte sonra konuş.TİNERR
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Aboubakar'a 'ponpon kız' benzetmesi
Toplam 3
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Taraftar Yaptığı kendi kulübüne terbiyesizlik
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