 6 kilo et yediler! – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    6 kilo et yediler!

    6 kilo et yediler!

    Beşiktaş’ın gruptan ilk sırada çıkması üzerine Babel ve Atiba aileleriyle birlikte Etiler’de yemek yedi . Toplam 6 kilo etin yenmesinin ardından iki futbolcu Levent’te bir mekana giderek burada eğlendi

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalarak grubu ilk sırada bitirmesi takımda büyük bir sevince yol açtı. Maç sonrasında Ryan Babel ve Atiba Hutchinson aileleriyle birlikte liderlik sevincini kutladı. Önce Etiler'deki Nusr-et Steakhouse'da yemek yendi. Burada toplam 6 kilo etin tüketildiği öğrenildi. do nk da vet etti Atiba'nın yemekten sonra bir tepsi baklava yaptırıp yanında götürdüğü görüldü. Yemek sonrası futbolcular ve aileleri G.Saraylı Donk'un davetiyle Levent'teki bir mekana gidip eğlendi.



    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:25
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