 Beşiktaş'a kötü haber – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Beşiktaş'a kötü haber

    Beşiktaş'a kötü haber

    Beşiktaş'ta Dusko Tosic, Porto maçında sakatlanarak ikinci yarıda yerini Gary Medel'e bıraktı.

    Beşiktaş'ta Porto maçının ikinci yarısına Şenol Güneş, Tosic'in yerine Medel'i alarak başladı.

    Siyah-Beyazlılar'da yapılan bu değişiklik ilk olarak taktiksel olarak yorumlanırken gerçeği Tosic'in eşi Jelena açıkladı.

    Yıldız savunmacının eşi sosyal medya hesabından; "Tosic sakatlandı. İyi şanslar Beşiktaş! Kazanmalıyız!" mesajı yayımladı.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:29
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