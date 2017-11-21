Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ta Porto maçının ikinci yarısına Şenol Güneş, Tosic'in yerine Medel'i alarak başladı.

Siyah-Beyazlılar'da yapılan bu değişiklik ilk olarak taktiksel olarak yorumlanırken gerçeği Tosic'in eşi Jelena açıkladı.

Yıldız savunmacının eşi sosyal medya hesabından; "Tosic sakatlandı. İyi şanslar Beşiktaş! Kazanmalıyız!" mesajı yayımladı.