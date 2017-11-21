Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'ta Dusko Tosic, Porto maçında sakatlanarak ikinci yarıda yerini Gary Medel'e bıraktı.
Beşiktaş'ta Porto maçının ikinci yarısına Şenol Güneş, Tosic'in yerine Medel'i alarak başladı.
Siyah-Beyazlılar'da yapılan bu değişiklik ilk olarak taktiksel olarak yorumlanırken gerçeği Tosic'in eşi Jelena açıkladı.
Yıldız savunmacının eşi sosyal medya hesabından; "Tosic sakatlandı. İyi şanslar Beşiktaş! Kazanmalıyız!" mesajı yayımladı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 21:29
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İsyan çıktı!
Toplam 19
Yorum
Ugur GS'nin neresi BJK taraftarıyla dalga geçebilir? Ancak bestelerimizin sözlerini değiştirip söyleyebilirsiniz. Bir beste yapabilmişliğiniz yok
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Erman Kunter gönderilecek
Toplam 3
Yorum
Aslan LISELI ITIFAKI ERMANHOCA BITMIS KIM GETIRDIYSE BIR ZAHMET ODA GITSIN TAKIM SU LISELI ANLAYISINDAN KURTULMALI TARAFTAR MACLARDA GÜCÜNÜ GÖSTER
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‘Hedefimiz şampiyonluk’
Toplam 1
Yorum
Aslan FERNANDODAN VE MAICONDAN BIRER TANE DAHA LAZIM
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