 Vida'ya Everton kancası – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Vida'ya Everton kancası

    Vida'ya Everton kancası

    Kartal’ın protokol imzaladığı Hırvat stoperi, Premier Lig ekibi de istiyor. Beşiktaş para kazanabilir

    Siyah- beyazlılar, transferi için kulübü Dinamo Kiev ile anlaşamamıştı. Hırvat stoper de Ukrayna ekibiyle masaya oturmayınca Beşiktaş, Vida ile ön protokol imzalamıştı. Kartal devre arasında başarılı savunmacıyı kadrosuna katmayı hesaplarken Everton devreye girdi. Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren mavibeyazlılar, Vida'ya talip oldu. 28 yaşındaki oyuncunun 10 gün içinde kararını vereceği belirtildi. Ancak Beşiktaş ile yaptığı protokolden vazgeçerse 7.5 milyon euro'luk bir tazminatı var. Eğer Everton bu rakamı siyah-beyazlıların önüne koyarsa yönetimin tavrı belirleyici olacak.

    İtalyan devi Milan peşinde
    Sadece Everton değil, yüksek yatırıma rağmen bu sezon aradığını bulamayan Milan da Domagoj Vida'nın peşine düştü. İtalyan devi, 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı. Everton'ın yaptığı teklifin Milan'a göre daha dolgun olduğu öğrenildi.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:39
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