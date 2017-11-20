Vida'ya Everton kancası
Kartal’ın protokol imzaladığı Hırvat stoperi, Premier Lig ekibi de istiyor. Beşiktaş para kazanabilir
İtalyan devi Milan peşinde
Sadece Everton değil, yüksek yatırıma rağmen bu sezon aradığını bulamayan Milan da Domagoj Vida'nın peşine düştü. İtalyan devi, 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için ilk hamlesini yaptı. Everton'ın yaptığı teklifin Milan'a göre daha dolgun olduğu öğrenildi.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:39
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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